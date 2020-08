Bergamo, riparati i guasti alle pompe Le piscine Italcementi riaprono

Il centro era rimasto chiuso tra le proteste per lavori all’impianto idrico. Ora il ritorno alla normalità, in attesa del sole.

La sfortuna evidentemente ci vede benissimo. Nella settimana più calda dell’anno, quella appena messa alle spalle, a causa di un guasto tecnico il centro sportivo Italcementi – la principale piscina della città – è rimasto chiuso; ieri, alla riapertura dopo i lavori di ripristino, il cielo plumbeo e l’acquazzone hanno ovviamente reso la giornata praticamente nulla.

Una chiusura, quella dei giorni scorsi, che ha fatto storcere il naso a un po’ di bergamaschi in cerca di refrigerio pret-à-porter. Non è stato possibile sfuggire alla calura immergendosi dalle parti di via Statuto: «Il prolungarsi degli interventi sul sistema elettrico e idraulico – si leggeva sul portale di Bergamo Infrastrutture, la società del Comune di Bergamo che gestisce l’impianto – ci costringono a rinviare la ripresa delle attività del Centro Sportivo Italcementi a lunedì 3 agosto 2020, tanto si rende necessario al fine di garantire la fruizione dell’impianto nel rispetto delle norme di sicurezza e sanificazione».