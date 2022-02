Rischio riciclaggio, boom di segnalazioni. La Bergamasca supera i livelli pre Covid

Anche l’economia «grigia» ha ripreso a correre. Perché la pandemia aveva frenato pure gli affari sporchi, ma ora il rimbalzo è addirittura superiore ai livelli pre-Covid. È l’allarme che scorre tra i numeri di un recente report dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia, l’«intelligence» di Palazzo Koch che si dedica all’analisi dei flussi di denaro: lo scorso anno le segnalazioni di operazioni sospette per possibile riciclaggio sono schizzate alle stelle, anche in Bergamasca. Nel 2021 in provincia di Bergamo si sono contati 1.952 «alert» (di cui 1.042 tra gennaio e giugno e 910 tra luglio e dicembre), in crescita del 27% rispetto ai 1.537 del 2020. Non solo: il dato del 2021 è il più alto dal 2009 a oggi, cioè da quando sono disponibili le statistiche dell’Uif.

Per fare un confronto: nell’ultimo anno pre-pandemico, il 2019, le segnalazioni – che sono tenuti a inviare banche, assicurazioni, professionisti, poste, money transfer e altri intermediari finanziari quando hanno per le mani transazioni che potrebbero celare un tentativo di ripulire denaro di origine illecita – erano state 1.823, nel 2018 1.571, nel 2017 1.562, nel 2016 1.895. Una tendenza al rialzo che si osserva in realtà ovunque: le segnalazioni registrate in Lombardia nel 2021 sono state 25.447, con un incremento del 30% rispetto alle 19.632 del 2020, e anche in questo caso sui massimi livelli di sempre; finora, infatti, l’anno record era stato il 2016, con 25.373 «alert», mentre nel 2019 si era a quota 20.934. La mappa lombarda evidenzia un andamento diversificato: nel 2021 le segnalazioni sono cresciute del 63% in provincia di Lecco (da 286 a 465), del 50% a Como (da 650 a 976), del 46% a Cremona (da 307 a 448), del 42% a Monza (da 1.032 a 1.446), del 37% a Brescia (da 2.429 a 3.332), del 36% a Varese (da 970 a 1.319), del 26% a Sondrio (da 186 a 234), del 25% a Milano (da 10.817 a 13.566), del 23% a Mantova (da 543 a 669), del 21% a Lodi (da 228 a 275) e del 17% a Pavia (da 647 a 775).