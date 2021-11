Romano, spese per 20mila euro con carta rubata: preso 40enne

Prima, secondo l’accusa, ha rubato la carta di credito-bancomat aziendale di una società di servizi che ha sede a Romano. Il furto è avvenuto nella prima settimana di agosto. Per poi utilizzare la card per prelievi di contanti e per acquisti vari per 20mila euro complessivamente.

Poco più di due mesi per spendere una cifra considerevole. Fino all’epilogo di ieri mattina quando gli agenti della Polizia locale di Romano hanno bussato alla porta dell’abitazione di C. Z. 40 anni, cittadino italiano residente in un comune del Cremasco. Per poterla perquisire, ma l’uomo non ha aperto la porta per nessuna ragione. È stato così necessario l’intervento dei vigili del fuoco per sfondare la porta stessa.

Nell’abitazione, gli agenti hanno rinvenuto parte della merce acquistata con la card rubata e perfino una tessera punti/premio di una nota catena che vende soprattutto elettrodomestici, materiale elettronico e informatico. L’uomo che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato così denunciato a piede libero per furto aggravato e per l’utilizzo illegale della carta di credito/bancomat. Le indagini della Polizia locale continuano per approfondire alcuni aspetti della vicenda a cominciare dalla presenza di eventuali complici. Perché una card di questo tipo per esempio, è corredata da un pin riservato e da digitare per poterla utilizzare.