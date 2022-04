«Stringiamoci in un forte abbraccio per affrontare un dolore così grande»: rose bianche e palloncini in cielo per Federica

Una rosa bianca in mano, accompagnati dai genitori, entrano silenziosi nella chiesa parrocchiale di Trescore : sono tantissimi i compagni e amici di Federica Bena che nel pomeriggio di giovedì 7 aprile hanno voluto essere presenti per dare l’ultimo saluto alla bimba di nove anni morta tragicamente martedì scorso. La chiesa è gremita: Trescore si è stretto intorno alla famiglia di Federica e ha voluto essere presente e vicino in questo momento così delicato a mamma Cristina, a papà Enrico e al fratello Tomas di 15 anni . I bambini depongono la rosa vicino al feretro bianco vicino all’altare. Forte il dolore e lo strazio di tutta la comunità.