Rubano in pieno centro una collanina d’oro a un coetaneo e chiedono il riscatto in denaro: denunciati due ventenni

Prima gli avevano strappato dal collo una collanina d’oro, dandosi alla fuga, poi gli avevano promesso la restituzione dell’oggetto prezioso dietro compenso di 100 euro, salvo far perdere le proprie tracce. Sono stati identificati e denunciati gli autori di un furto con strappo avvenuto nella serata del 30 maggio scorso sul Sentierone a Bergamo.

Quella sera un 21enne di Bergamo, dopo aver trascorso la serata con alcuni amici in un noto locale del centro, era stato circondato da un gruppo di coetanei uno dei quali, con mossa fulminea, gli aveva strappato dal collo una collanina in oro, dandosi alla fuga in direzione del teatro Donizetti.