Saldi estivi, nella Bergamasca affari in aumento del 10%: «Segnali di ripresa»

Il primo bilancio è positivo: alla vigilia dell’ultimo fine settimana di saldi, le stime di Federazione Moda Italia-Confcommercio parlano di un incremento degli affari pari al 14% rispetto al 2020. Numeri che, secondo l’Ascom, si attesteranno in Bergamasca intorno al 10%. «A livello provinciale – spiega il direttore Oscar Fusini – il dato, pur restando positivo, sarà inferiore rispetto alla media nazionale: da una parte tanti bergamaschi sono partiti in vacanza, dall’altra la città ha sofferto una mancanza di turisti stranieri, almeno fino ai primi giorni di agosto». C’è tempo ancora fino al 31 agosto per approfittare degli sconti estivi, e poi ancora il 3, 4 e 5 settembre – a stagione ormai ufficialmente conclusa – con lo «sbarazzo», tre giorni nei quali oltre la metà dei negozi praticheranno sconti ancora più importanti, prima di concentrarsi sulle nuove collezioni. «Il dato positivo, però, non deve confondere – dice ancora Fusini –. Venivamo infatti da una stagione durissima e la ripresa di questa estate rispetto all’anno scorso non compensa una stagione nerissima. Fare stime sulla spesa pro capite, al momento, è prematuro, perché il settore è molto eterogeneo. Bisognerà attendere qualche dato in più. Certo è che, per il futuro, saranno cruciali l’autunno e il prosieguo della campagna vaccinale».