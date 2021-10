Santa Maria Maggiore, «Requiem» in memoria delle vittime del Covid

Un omaggio toccante e un ricordo commosso per tutte le vittime bergamasche del Covid-19.

La Basilica di Santa Maria Maggiore, in Città Alta, ospiterà sabato 6 novembre il «Requiem» in forma di Oratorio per soli, coro, ottoni, percussioni e organi scritto durante il periodo più buio del primo lockdown dal maestro Cristian Gentilini, compositore, direttore della Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore e docente del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo.