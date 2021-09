Sblocco licenziamenti, Cisl Bergamo: «In due mesi un terzo di tutte le cessazioni»

«Timori per la scadenza del 31 ottobre quando il divieto sarà tolto alla totalità delle aziende». Il lavoro in provincia in crescita ma ancora precario.

Tra luglio e la fine di agosto, con lo sblocco dei licenziamenti, in provincia di Bergamo sono state registrate circa 3 mila interruzioni di lavoro da parte delle aziende, contro i 5 mila verificatisi tra gennaio e giugno. È la stima dell’Ufficio vertenze della Cisl di Bergamo, che ha conteggiato le proprie azioni nei confronti di licenziamenti impugnati proprio nei due mesi estivi. Nel corso del 2021 in piena emergenza pandemica, il Governo ha allentato le restrizioni al divieto assoluto di licenziamento per motivi economici in vigore fino allo scorso 30 giugno. Dal primo luglio, le imprese industriali (ad eccezione del tessile) hanno potuto procedere ai licenziamenti, nonostante il pacchetto aggiuntivo di ammortizzatori forniti per il loro sostegno: «Così – sottolinea Alberto Citerio, direttore dell’ufficio vertenze della sede Cisl di via Carnovali -, tra luglio ed i primi di settembre, di fatto in un mese e mezzo, si è verificato un terzo dei licenziamenti di tutto il 2021, che ha fatto naturalmente registrare un incremento notevole, anche se non così marcato come ci si poteva attendere».