Schianto con lo scooter a Bergamo Giorgio muore otto giorni dopo

Era diventato grande in fretta, senza perdere il sorriso. Quel sorriso è la consolazione dei familiari, perché il loro amato ragazzo, grazie alla donazione degli organi, ora potrà rivivere in qualcun altro.

Non ce l’ha fatta Giorgio Conti. Il giovane, 24 anni, ha lottato per 8 giorni dopo l’incidente in scooter in Borgo Palazzo. Troppo gravi i traumi riportati nello schianto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì scorso, in piazza Sant’Anna poco dopo l’incrocio con via Calepio, quando è finito in moto contro i paletti parapedonali. Il giovane si è spento mercoledì 9 settembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, lasciando un grandissimo vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto. A partire dal padre Giuseppe, la sorella di 26 anni Beatrice e la fidanzata Valentina.