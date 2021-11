Schianto in auto contro un albero, muore a 21 anni: Cassano piange Fabio Mancini

La corsa in ospedale dopo lo schianto e i disperati tentativi di rianimazione. È finita così la giovane vita di Fabio Mancini, 21 anni di Cassano d’Adda coinvolto, assieme a un amico di 29 anni, in uno spaventoso incidente a Truccazzano (Milano) nella notte tra venerdì 19 e sabato. Le cause dello schianto, avvenuto poco dopo le 4, sono ancora al vaglio dei carabinieri di Pioltello, che stanno indagando sull’accaduto. A quanto pare la Ford Fiesta guidata dal giovane ha improvvisamente perso il controllo mentre stava transitando sulla Strada provinciale 104 che porta verso Albignano. Qui ha impattato contro un albero al lato della carreggiata. L’auto è stata sbalzata nel vicino campo. I soccorritori sono intervenuti con automediche e autoambulanze. Il 29enne è stato portato in codice giallo all’ospedale San Gerardo: nonostante i gravi traumi riportati non sarebbe in pericolo di vita. Per Fabio Mancini, nonostante la disperata corsa all’ospedale San Raffaele di Milano, non c’è stato nulla da fare: è spirato poco dopo il suo arrivo al nosocomio.