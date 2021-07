Schianto tra due mezzi pesanti e un’auto in A21: muore camionista di Calcinate - Le foto

Un camionista bergamasco, originario di Calcinate, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 2 di mattina di mercoledì 14 luglio in A21 nel tratto tra Manerbio e Pontevico in direzione sud.

Un camionista bergamasco, originario di Calcinate, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 2 di mattina di mercoledì 14 luglio in A21 nel tratto tra Manerbio e Pontevico in direzione sud. L’uomo è deceduto in seguito a un tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’auto avvenuto in provincia di Brescia. Quattro le persone coinvolte: le altre tre sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Montichiari, i Vigili del fuoco e diverse ambulanze.