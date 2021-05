Sciopero del trasporto pubblico locale l’1 giugno. Trenord: possibili disagi anche lunedì 31 maggio

Trenord mette in guardia gli utenti dalle «limitazioni e cancellazioni» che potranno subire i treni regionali, suburbani e il Malpensa Express in relazione allo sciopero indetto dalle 9 alle 17 di lunedì prossimo da alcune sigle sindacali. E l’1 giugno sciopero del trasporto pubblico locale.

Il gruppo ricorda che «non sono coinvolte dall’agitazione sindacale le fasce orarie di garanzia, durante le quali i treni viaggeranno» e che «arriveranno a destinazione i treni in partenza entro le ore 9 con arrivo alla destinazione finale entro le ore 10». Sono inoltre previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.