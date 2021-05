Sciopero del trasporto pubblico locale l’1 giugno. Trenord: possibili disagi anche il 31 maggio

Trenord mette in guardia gli utenti dalle «limitazioni e cancellazioni» che potranno subire i treni regionali, suburbani e il Malpensa Express in relazione allo sciopero indetto dalle 9 alle 17 di lunedì prossimo da alcune sigle sindacali. E l’1 giugno sciopero del trasporto pubblico locale.

Dopo le prime due proteste dell’8 febbraio e del 26 marzo, martedì 1 giugno, i lavoratori del Trasporto pubblico locale tornano a scioperare per 24 ore, rivendicando il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da tre anni e mezzo. Gli stessi lavoratori, in particolare quelli delle maggiori aziende del settore come Atb, Teb, Arriva e Locatelli, si riuniranno in un presidio dalle 10 alle 12 di fronte al palazzo di Regione Lombardia in via XX Settembre.

«Oltre a rivendicare il nostro contratto nazionale, saremo in presidio anche per un recente peggioramento nei rapporti sindacali con le aziende territoriali» commentano Aniello Sudrio della Filt-Cgil e Pasquale Salvatore di Fit-Cisl di Bergamo. «Dopo la firma dell’accordo tra Confindustria e sindacati per la somministrazione dei vaccini nelle aziende, abbiamo dovuto registrare il disinteresse del settore di fronte alla possibilità di vaccinare i propri dipendenti. Aperta c’è anche la questione della sicurezza del personale viaggiante in servizio di notte, le donne soprattutto».