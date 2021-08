Sclerosi multipla, la malattia invisibile e il coraggio di reagire e di sperare

Una malattia invisibile è come una nuvola: sfugge a qualsiasi tentativo di definirne in modo preciso l’aspetto, la forma e la consistenza. Daniela Mazzoleni ha provato a lungo la sensazione di essere avvolta da una spessa nebbia, in una condizione di precarietà e di disagio che gli altri non comprendevano. Si è sentita quasi una «malata immaginaria», finché, dopo tanti tentativi, visite, esami, è arrivata la diagnosi di sclerosi multipla. È iniziato così un percorso difficile per accettare la sua situazione e seguire una strada personale per reagire.

Daniela ha trovato un grande sostegno nell’associazione Aism (Associazione italiana sclerosi multipla, www.aism.it , [email protected]) ed è riuscita col tempo a far emergere una forza che non pensava di avere. La sua tenacia e la sua voglia di vivere si esprimono anche attraverso piccoli gesti: «Mi basta - racconta - prendermi cura di me stessa, poter indossare di nuovo le scarpe col tacco. Ho scoperto che ogni piccola conquista può dare coraggio».