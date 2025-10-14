Scontri coi comaschi: emessi 16 Daspo per gli ultrà atalantini

Gli scontri in autostrada

I supporters nerazzurri erano fermi all’autogrill, di ritorno dalla trasferta di Parma; i lariani in coda con i loro bus dopo la partita giocata dal Como a Bologna. Sono stati tutti denunciati per rissa, lesioni, danneggiamento porto e lancio di oggetti atti a offendere. E per entrambe le tifoserie è scattato il divieto di trasferta fino al 2 novembre. Quattro volti noti della Curva Nord bergamasca, tra cui uno dei leader storici, Gian Luigi Pressiani, 64 anni, detto «Gigi il Rosso», hanno rimediato dal questore di Lodi il daspo con obbligo di firma per 5 anni. Provvedimento che però il gip lodigiano Fiorella Calderon non ha convalidato. Per altri 12 tifosi è scattato invece il Daspo di un anno senza misure cautelari: tra questi le fidanzate di due componenti della Curva Nord, una di 27 e l’altra di 20 anni. Tutti e 16 si sono detti fisicamente lontani decine di metri dal punto dove sono scoppiati i tafferugli e a volto scoperto, dunque facilmente identificabili, a differenza di coloro che erano nel vivo degli scontri. Per Pressiani e gli altri tre (A. P. 35 anni, F. C. di 46, C. A. di 21) era scattato l’obbligo di firma perché, rispetto agli altri 12, erano gravati da precedenti Daspo. Ma il gip ha osservato che per Pressiani l’ultima diffida è datata 2013, «senza che risulti dagli atti che abbia posto in essere, dal 2013 al 2025, condotte illecite o violente tali da consentire una valutazione del medesimo in termini di pericolosità».