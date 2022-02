Scoppia un frigorifero, palazzo evacuato: «Sembrava una bomba». Due feriti lievi

Malpensata, domenica sera, 6 febbraio, in via Luzzatti: l’incendio ha interessato la cucina di un appartamento, che ora è inagibile. L’inquilina soccorsa da un vicino, lievemente ustionato.

«Ero in casa con mio marito e all’improvviso abbiamo sentito uno scoppio molto forte: come una bomba. Anzi, ci siamo guardati e detti: è scoppiata una bomba». Cristina Finazzi vive da quarantacinque anni al terzo piano del palazzo Aler di via Luzzatti, alla Malpensata, dove ieri sera attorno alle 20 l’esplosione del frigorifero nella cucina dell’abitazione sopra la sua ha causato un incendio che ha interessato il locale. Nell’appartamento del quarto e ultimo piano c’erano una donna di 34 anni con il figlio di cinque e il loro cagnolino: per fortuna non sono rimasti feriti.

In loro soccorso è subito salito proprio il marito della signora Finazzi, Silvano Triboli, 69 anni, nato e sempre vissuto nello stesso complesso residenziale dell’Aler che sorge nel quadrilatero tra le vie San Giovanni Bosco, Furietti, Luzzatti e la scuola elementare Don Bosco. Proprio mentre accompagnava fuori dall’appartamento l’inquilina del piano sopra al suo, il sessantanovenne è rimasto leggermente ustionato alle braccia e alla testa. Nulla comunque di grave: lui e la donna di 34 anni sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti alle cliniche Gavazzeni soprattutto per una verifica alle vie respiratorie. Il timore era che avessero respirato i fumi dell’incendio: il rogo partito dal frigorifero ha infatti rapidamente raggiunto alcune suppellettili della cucina e il resto del mobilio, causando parecchio fumo.