Scuola, maturità: in 9.500 con mascherine e colloqui a due metri

Distanziamento e mascherine per l’esame di Stato 2021: i circa 9.500 studenti delle scuole superiori della Bergamasca si preparano ad affrontare la propria Maturità che, come è già successo lo scorso anno, sarà diversa da quella «tradizionale», sia per modalità di svolgimento sia per misure di sicurezza messe in campo per preservare la salute di studenti e commissari. Nei giorni scorsi infatti il Ministero all’Istruzione ha sottoscritto con le sigle sindacali un protocollo per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021.

Ok le chirurgiche