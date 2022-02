Scuola, persi 1.100 iscritti.Tengono solo le superiori - I numeri

Cala il numero degli iscritti nelle scuole bergamasche: 1.112 in meno in un anno. Dalle materne alle superiori la riduzione degli allievi delle classi prime non risparmia nessuno, con picchi alle elementari e alle medie. Il report dell’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo rivela numeri e tendenze in atto. Il prossimo anno scolastico frequenteranno la prima classe delle scuole statali dell’infanzia 2.726 bambini, 142 in meno di tre anni fa. Alle elementari si contano 8.184 iscritti alle prime, nel 20/21 erano 758 in più. Stesso discorso per le secondarie.

Nell’anno scolastico 2022/2023 frequenteranno la prima media 9.737 studenti e studentesse, in prima superiore saranno 9.263. Il che significa ben 602 neoiscritti in meno alle secondarie di primo grado e 99 in meno alle superiori rispetto all’anno scorso. Gli istituti superiori tengono, ma perché ancora non sono stati raggiunti dall’onda lunga della decrescita demografica. Per il prossimo anno scolastico hanno scelto percorsi liceali 4.375 ragazzi e ragazze, pari al 47,2% dei nuovi iscritti; come da tradizione in Bergamasca è superiore la quota complessiva di chi opta per gli istituti tecnici (38,1% pari a 3.528 allievi ) e professionali (14,7%, pari a 1.360 studenti). Tra i licei continua a farla da padrone lo scientifico (44,5%), seguito da scienze umane (25,2%), linguistico, artistico e classico in ultima posizione. In città il liceo scientifico Lussana si conferma il più gettonato, con 407 neoiscritti. Superano quota 300 i tecnici Natta e Paleocapa, seguiti da Caniana e Belotti. Sull’altro fronte anche il liceo artistico Manzù va oltre la soglia dei 300 neoiscritti, seguito dal linguistico Falcone e dallo scientifico Mascheroni.