Scuola, tra libri e corredo la «stangata» arriva anche a 1.200 euro

Tra preoccupazioni per il ritorno a scuola in sicurezza, per l’organizzazione dei trasporti e lo spauracchio del ricorso alla didattica a distanza, a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico le famiglie sono alle prese con l’annoso problema del caro libri e di tutto quello che costituisce il corredo scolastico. Una spesa non indifferente soprattutto per gli studenti che iniziano un nuovo ciclo e, ancora di più, per chi si affaccia alle scuole superiori. Per la spesa relativa ai libri esiste una legge (la 169 del 2008) che impone di non superare determinati tetti di spesa stabiliti dal ministero dell’ Istruzione per ogni indirizzo e anno di corso. In realtà il limite può essere superato, ma non oltre il 10%. Nello specifico si va dai 294 euro per l’acquisto dei libri di prima media ai 132 euro per la classe terza. La cifra aumenta per le scuole superiori dove si spendono fino a 350 euro per il primo anno dei licei, escluso il costo dei vocabolari che può arrivare anche a 100 euro, per poi scendere a circa 250 euro negli istituti professionali. Per le classi seconde i costi quasi si dimezzano perché molti libri hanno validità per il biennio, mentre la spesa aumenta di nuovo per il triennio a causa dell’introduzione di nuove materie.