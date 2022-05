Scuole del futuro: dal Pnrr 12 milioni per Bergamo, Telgate e Caravaggio

Passa da Bergamo «La scuola per l’Italia di domani». Tre Comuni bergamaschi, infatti, si sono aggiudicati i fondi del bando del Pnrr per interventi di edilizia scolastica. In totale oltre 12 milioni di euro, suddivisi tra il capoluogo (quasi 6,5 milioni di euro), Telgate (che sfiora i 4,5 milioni) e Caravaggio (1,2 milioni circa, per realizzare una nuova sezione per la primaria Merisi). Le proposte presentate dai Comuni di Dalmine (pari a 2,9 milioni) e Foresto Sparso (5 milioni) non sono invece state finanziate, ma sono in graduatoria, facendo sperare in futuri eventuali ripescaggi.