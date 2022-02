Scuole, i primi dati sulle iscrizioni: tecnici e professionali i preferiti, ma i licei crescono

Si sono chiuse ieri sera le iscrizioni online all’anno scolastico 2022/2023. I primi dati diffusi dal ministero dell’Istruzione indicano un interesse in crescita per gli istituti tecnici e professionali, scelti in Italia rispettivamente dal 30,7% e dal 12,7% dei ragazzi e delle ragazze reduci dalle medie. I licei, con i loro diversi indirizzi, restano in testa nelle preferenze di studentesse e studenti ma con una lieve flessione. Un anno fa il 57,8% degli studenti preferiva un indirizzo liceale, quest’anno sono il 56,6%. Gli istituti tecnici salgono invece al 30,7% dal 30,3% di un anno fa. La Regione che sceglie maggiormente i licei resta il Lazio (69,6%). Conferme anche per il Veneto, che accorda il più alto numero di preferenze ai tecnici, il 38,3%, e per l’Emilia-Romagna, prima nella scelta dei professionali, con il 15,9%. In Lombardia il 60,1% dei neoiscritti opta per i licei, (contro una media nazionale del 56,6%), il 27,7% per i tecnici (media nazionale 30,7%), il 12,2% per i professionali (media 12,7%).

Nella Bergamasca i primi dati, non ancora definitivi, confermano tendenze in atto da tempo, con qualche novità. Al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado si sono iscritti 9.200 studenti e studentesse. L’ago della bilancia pende ancora una volta a favore (per quattro punti percentuali) degli istituti tecnici e professionali, scelti dal 52% dei giovani bergamaschi. Tra questi prevale chi ha optato per i tecnici (37,2%) rispetto ai professionali (14,7%). Una percentuale tradizionalmente più alta della media nazionale e anche di quella regionale. E che rispecchia un trend da tempo consolidato in provincia di Bergamo. Nel 2021-2022 gli iscritti al primo anno degli Istituti tecnici e professionali furono il 53% contro il 46,5% dei licei. Quest’anno la percentuale di matricole liceali sale al 48%. Una crescita lenta ma costante quella registrata negli ultimi anni dagli iscritti ai licei in terra orobica: il 45,2% nel 2020, il 46,5% nel 2021, il 48% nel 2022. Il più gettonato resta lo scientifico (con oltre il 21% delle preferenze e 1.951 iscritti), seguito da scienze umane (12%, 1.133 iscritti). Distanziati linguistico (con 622 iscritti), artistico (461) e classico (239). In generale sembrano calare le iscrizioni negli istituti cittadini mentre crescono a macchia di leopardo quelle in provincia.