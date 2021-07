«Si è fatto un regalo al virus. Vaccini e responsabilità restano le nostre armi»

Che qualche contagio sia da mettere in conto, è chiaro. Assembramenti pericolosi? «È fin troppo banale dirlo», risponde Marco Rizzi, direttore del reparto di Malattie infettive del «Papa Giovanni» di Bergamo, di fronte alle immagini della notte europea vissuta nelle piazze tra feste ed eccessi. Ma serve razionalità nel lanciare un messaggio, soprattutto ai giovani; e dunque, più che una predica oltranzista sul rigore delle misure da adottare, è necessario porre l’attenzione su quella che è l’arma decisiva per uscire dalla trincea del virus: «Serve fare il possibile per vaccinarsi e vaccinare – sottolinea il primario -, perché è la cosa più importante. Bisogna far capire i vantaggi della vaccinazione per sé e per la comunità».