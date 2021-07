Si è spento Gianni Sana, una vita per la «Casa della Musica»

È mancato improvvisamente a 82 anni per un malore Gianni Sana, molto conosciuto in città grazie alla sua «Casa della Musica» che seguiva con il fratello Pierantonio. Sabato sera si trovava nella casa di via Baioni insieme alla moglie, quando all’improvviso è caduto a terra e non si è più ripreso. La «Casa della Musica» ha rappresentato per generazioni un simbolo per tutta Bergamo. L’attività era giunta alla terza generazione, dopo essere stata fondata dal nonno Pietro che trasformò la bottega di barbiere della famiglia in un vero e proprio spazio dedicato alla cultura e alla musica.

