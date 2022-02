Siccità, in caduta libera i livelli di lago e fiumi: vertice in Regione con i gestori dell’acqua

Da quasi 4 mesi, per la precisione dall’8 ottobre scorso, il livello dell’acqua del lago di Iseo è in caduta libera: era 66,9 centimetri sopra lo zero idrometrico, lunedì 7 febbraio è arrivato a 9,2 centimetri sotto il parametro di riferimento. In pratica ha perso quasi venti centimetri al mese ed è destinato a scendere ulteriormente visto che le previsioni del tempo indicano meteo stabile senza pioggia né neve per almeno un’altra settimana. Situazione simile anche per i fiumi e per valutarla basta uno sguardo: Adda, Serio e Oglio hanno portate ridotte.

Non è ancora allarme, ma le istituzioni alzano la guardia: Regione Lombardia nei prossimi giorni convocherà un primo tavolo di confronto per affrontare quella che potrebbe presto diventare un’emergenza.