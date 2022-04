«Silvana ossessionata dai Casati». Li accusava di scherzi al citofono

«Silvana mi sembrava cambiata: in passato era sempre solare, sorridente, ben curata e brillante. Invece tre giorni fa l’avevo incontrata all’Eurospin, l’ho salutata, mi ha guardato in faccia ma non ha risposto. Come se non mi avesse riconosciuto. Era cambiata, era giù. Aveva qualcosa di strano». Milena Boccuni abita nella palazzina accanto a quella dove giovedì mattina Silvana Erzembergher ha sparato ai vicini di casa Luigi Casati e Monica Leoni, uccidendo lui, metalmeccanico di 61 anni in pensione, e ferendo gravemente lei, casalinga di 57, le cui condizioni ieri sono fortunatamente migliorate. E la vicina conferma che almeno da qualche giorno qualcosa non andava in Silvana, 71 anni, arrestata poco dopo l’omicidio e, da giovedì pomeriggio, piantonata in ospedale dopo aver accusato un malore in caserma a Treviglio.