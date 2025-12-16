Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca
Martedì 16 Dicembre 2025

Simone Moro: «Ho avuto un attacco cardiaco, ma sto bene. A breve torno in Italia»

IL RACCONTO. «Sono rimasto tutta la notte a 5mila metri, senza ossigeno, in attesa dell’elicottero», ha detto l’alpinista bergamasco.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’alpinista Simone Moro
L’alpinista Simone Moro

Kathmandu

È di domenica 14 dicembre la notizia del malore che ha colpito Simone Moro sull’Himalaya, in Nepal, dopo aver raggiunto la vetta ed effettuato la discesa dal Mera Peak. Trascorsi due giorni con pochi aggiornamenti, è lo stesso alpinista bergamasco a tranquillizzare tutti con un video in cui racconta di un attacco cardiaco e del successivo intervento chirurgico: «Sto bene, nel giro di qualche giorno tornerò in Italia».

A 5mila metri

«Ciao ragazzi, è martedì 16 dicembre e sono all’ospedale Hams di Kathmandu. Sapete quello che è successo, magari non nel dettaglio. In questi giorni ho letto un po’ di tutto: interventi chirurgici, bypass, pacemaker, che mi hanno aperto il cuore. Niente di tutto questo, mi hanno pulito la orta coronarica sinistra, che era tappata. Chissà da cosa, chissà da quanto. A 5mila metri mi è venuto questo attacco cardiaco, perché il cuore quando vede che un pezzo della sua struttura non funziona va in allarme. Siamo riusciti a organizzare un elicottero in maniera rocambolesca, che è arrivato addirittura il giorno dopo: sono rimasto a 5mila metri con questo attacco cardiaco, per tutta la notte, senza ossigeno. Mi hanno fatto questo intervento di pulizia, mi hanno riaperto questa orta coronarica e ora sto facendo esami. Sto bene, tornerò in Italia nel giro di un paio di giorni, farò ulteriori controlli. Mi han detto di recuperare e poi tornerò a fare quello che voglio, ciao!», conclude con il sorriso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salute
Malattia
Sport
alpinismo
Simone Moro