Simone Moro: «Ho avuto un attacco cardiaco, ma sto bene. A breve torno in Italia»

A 5mila metri

«Ciao ragazzi, è martedì 16 dicembre e sono all’ospedale Hams di Kathmandu. Sapete quello che è successo, magari non nel dettaglio. In questi giorni ho letto un po’ di tutto: interventi chirurgici, bypass, pacemaker, che mi hanno aperto il cuore. Niente di tutto questo, mi hanno pulito la orta coronarica sinistra, che era tappata. Chissà da cosa, chissà da quanto. A 5mila metri mi è venuto questo attacco cardiaco, perché il cuore quando vede che un pezzo della sua struttura non funziona va in allarme. Siamo riusciti a organizzare un elicottero in maniera rocambolesca, che è arrivato addirittura il giorno dopo: sono rimasto a 5mila metri con questo attacco cardiaco, per tutta la notte, senza ossigeno. Mi hanno fatto questo intervento di pulizia, mi hanno riaperto questa orta coronarica e ora sto facendo esami. Sto bene, tornerò in Italia nel giro di un paio di giorni, farò ulteriori controlli. Mi han detto di recuperare e poi tornerò a fare quello che voglio, ciao!», conclude con il sorriso.