Malore per Simone Moro sull’Himalaya, alpinista in ospedale

Lo rende noto sui social lo staff dell’alpinista. Il 58enne bergamasco «è sotto cure medicali e sta effettuando approfonditi esami medici» dopo avere accusato un malore durante una escursione dopo aver raggiunto la vetta ed effettuato la discesa dal Mera Peak, che con i suoi 6.476 metri è una tra le più alte cime dell’Himalaya.

Il malore risale a venerdì 12 dicembre. «Dopo una videochiamata in diretta con i suoi medici di fiducia in Italia, è stato disposto un immediato trasferimento medico - precisa il suo staff -. A causa dell’ora tarda, ciò non è stato possibile lo stesso giorno, quindi il giorno seguente è stato trasportato in elicottero a Kathmandu per ulteriori esami. Simone sta meglio ed è di buon umore».