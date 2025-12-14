Cronaca / Bergamo Città
Domenica 14 Dicembre 2025
Malore per Simone Moro sull’Himalaya, alpinista in ospedale
LA NOTIZIA. Il bergamasco Simone Moro, recordman mondiale per il maggior numero di 8mila scalati in inverno, è ricoverato per accertamenti medici in ospedale a Kathmandu, in Nepal.
Lo rende noto sui social lo staff dell’alpinista. Il 58enne bergamasco «è sotto cure medicali e sta effettuando approfonditi esami medici» dopo avere accusato un malore durante una escursione dopo aver raggiunto la vetta ed effettuato la discesa dal Mera Peak, che con i suoi 6.476 metri è una tra le più alte cime dell’Himalaya.
Il malore risale a venerdì 12 dicembre. «Dopo una videochiamata in diretta con i suoi medici di fiducia in Italia, è stato disposto un immediato trasferimento medico - precisa il suo staff -. A causa dell’ora tarda, ciò non è stato possibile lo stesso giorno, quindi il giorno seguente è stato trasportato in elicottero a Kathmandu per ulteriori esami. Simone sta meglio ed è di buon umore».
Il post Ig è datato 14 dicembre: «Attualmente - vi si legge - è sotto cure mediche e si sta sottoponendo a approfondite valutazioni mediche».
