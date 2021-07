Sorpresa al parco fluviale di Brembate Sopra: ecco l’aereo Fokker 27 che diventerà un b&b

Nessun atterraggio d’emergenza. Eppure il suo arrivo non è certo passato inosservato. Un aereo – vero – in un campo. È il Fokker 27 fatto «planare» giovedì dalle gru in mezzo al prato comunale di via XXIV Maggio, a Brembate Sopra. Ci resterà per un bel po’, trasformandosi nel primo aereo&breakfast d’Italia.

Acquistato all’asta «per qualche migliaia di euro» (il prezzo base era di 2.200 euro) dalla società Nature Experience srl, ospiterà quattro persone al massimo che avranno a disposizione anche un’area relax con sauna e idromassaggio, la cabina di pilotaggio da esplorare e un parco piantumato.