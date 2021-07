Dall’asta al bed and breakfast: nuova vita per un aereo di Orio

I funzionari dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Bergamo, in servizio presso la sezione operativa territoriale di Orio al Serio, hanno autorizzato l’estrazione dal sedime aeroportuale di un Aeromobile Fokker 27 Matricola I-MLRT che non ha ancora ultimato il suo servizio.

La nuova missione non prevede alcuna autorizzazione della torre di controllo: l’aeromobile I-MLRT è infatti stato smontato in più parti, che saranno singolarmente trasportate in una località della provincia di Bergamo non ancora resa nota, e, una volta riassemblate, convertite in un bed and breakfast.