Spazi estivi a Bergamo, mancano candidati. Il Comune aumenta lo «sconto»

L’allentamento sulla tassa è stata stabilita dalla Giunta Gori nella seduta di giovedì con una modifica al bando attualmente in corso, dato che al momento ancora non sono pervenute candidature per l’allestimento degli spazi estivi che dovrebbero aprire i primi di giugno. Insieme all’agevolazione, anche lo slittamento delle tempistiche per presentare le candidature: si chiude lunedì 16 maggio, non più il 9. E anche per l’inaugurazione degli spazi di somministrazione all’aperto si dovrà aspettare una settimana: si passa dal 27 maggio al 3 giugno.