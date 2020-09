Stadio, «in campo» gli ispettori Uefa Al via il sopralluogo in ottica Champions

Nel primo pomeriggio di lunedì al via il sopralluogo per valutare se l’impianto potrà ospitare le partite di Champions League. Martedì mattina il secondo appuntamento. Nell’ambiente trapela un certo ottimismo .

Partita secca, da dentro o fuori. L’orologio naturalmente scorrerà per più di novanta minuti, ma il senso è quello. La prima sfida decisiva di questa stagione per l’Atalanta è già arrivata, si gioca diluita tra lunedì e martedì: in palio c’è il via libera da parte dell’Uefa, il cui verdetto è atteso entro la fine del mese, per poter giocare la Champions League al Gewiss Stadium.

In campo, in senso figurato ma nemmeno troppo, ci saranno sette-otto ispettori della Federcalcio europea, attesi a varcare l’ingresso dell’impianto di viale Giulio Cesare nel primo pomeriggio di lunedì 7 settembre, con una seconda puntata martedì in mattinata, 8 settembre. Più o meno, ci si attende un programma simile a quello vissuto il 3 e il 4 luglio dello scorso anno, quando una analoga delegazione passò in rassegna – fiscalissima – lo stadio: allora l’Atalanta non passò l’esame (le gare casalinghe della coppa dalle grandi orecchie, come noto, furono giocate a San Siro), quest’anno invece lo scenario è diverso. Più avanzati i lavori allo stadio, decisamente. E dunque più fiducioso l’ambiente.