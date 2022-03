Stangata bollette, i Comuni: «È anche peggio del previsto»

La bolletta galoppa, e ben poco si può fare per alleggerirla. Se in una terra come la Bergamasca – punteggiata da 243 Comuni di cui una gran parte di piccole dimensioni – il sindaco spesso opera col principio del buon padre di famiglia, è anche vero che non ci si può certo mettere a spegnere certe luci come si fa a casa propria: ne va della sicurezza di cittadini e automobilisti. I conti però sono presto fatti, prendendo qualche Comune a campione: i rincari per l’illuminazione pubblica peseranno per alcune decine di migliaia di euro l’anno nelle località più piccole, attorno ai 200mila euro per quei paesi che s’aggirano sui diecimila abitanti, e anche oltre il mezzo milione di euro per i grandi Comuni.