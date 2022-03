Stezzano e gli studenti in marcia per la pace

Oltre mille studenti parteciperanno domani mattina a Stezzano alla marcia per la pace organizzata dall’ Istituto comprensivo Caroli con il patrocinio del Comune . L’iniziativa, organizzata per sottolineare l’importanza di porre immediatamente fine al terribile conflitto che sta ferendo a morte l’Ucraina, coinvolgerà tutte le classi del plesso – composto dalla scuola dell’infanzia Carlo Cattaneo, dalla primaria Luigi Caroli, dalla primaria Don Minzoni e dalla secondaria di primo grado Francesco Nullo - e alcune sezioni della scuola dell’infanzia privata Don Antonio Locatelli. I cortei prenderanno il via dalle varie scuole intorno alle 10,30 e si uniranno in una grande manifestazione in piazza Libertà, dove dalle 11,30 si alterneranno discorsi istituzionali con momenti di riflessione curati proprio dagli studenti.