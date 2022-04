Stress e carichi di lavoro, medici in fuga dagli ospedali: la ricerca

Il fenomeno è in corso da diversi anni, con differenti valori, in molti ospedali della Lombardia: è la «fuga» dei medici dalla propria struttura di lavoro o verso il privato o verso la libera professione o verso la medicina generale. E, in un recente studio, appena ultimato, dall’Anaao Lombardia (il sindacato più rappresentativo dei medici ospedalieri pubblici) i dati che riguardano l’Asst Papa Giovanni di Bergamo indicano numeri più elevati di queste «cessazioni», sia sul territorio provinciale sia regionale, sia nel confronto con altre Asst sia se messe a paragone con le cifre di ospedali di pari importanza e grandezza.

Va però detto, per una valutazione obiettiva, che nei dati non viene presa in considerazione l’età media dell’organico dei medici di ciascuna azienda né di quella dei «cessati» in ciascun ospedale, ed è un valore che potrebbe avere un peso nell’esame complessivo del fenomeno.