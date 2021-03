Taglia capelli in garage Sanzione da 500 euro

Quando gli agenti della polizia locale di Martinengo hanno bussato alla saracinesca del suo garage, l’ignaro proprietario ha aperto pensando fossero i clienti che attendeva per il taglio dei capelli. Con sorpresa si è trovato gli uomini in divisa, che gli hanno poi rifilato una multa di 500 euro per attività abusiva.

Non solo: a ricevere la sanzione amministrativa da 280 euro ciascuno, per violazione del Dpcm, sono stati anche i tre clienti, due dei quali minorenni in attesa del loro turno, che si trovavano nel garage, trasformato dal ventenne parrucchiere in locale da coiffeur . A indicare alla polizia locale la presenza dell’attività illecita in un box di un condominio di via Bologna, sono stati alcuni abitanti della palazzina, infastiditi dal continuo via vai di persone, lungo nella zona dei garage al piano seminterrato. Un situazione che si trascina da tempo, ma che mercoledì 17 marzo ha avuto il suo epilogo, dopo la prima e unica segnalazione fatta residenti del condominio.