Tamponi in farmacia, boom di richieste. Resta il nodo degli elenchi non aggiornati

La corsa ai tamponi è scattata anche in Bergamasca, con una richiesta che cresce giorno dopo giorno . Il periodo, d’altronde, è «rovente»: oltre a chi non è in regola con la vaccinazione, e dunque necessita del test per ottenere il green pass «temporaneo» di 48 ore per accedere a ristoranti al chiuso o ai concerti, i tamponi sono chiesti in abbondanza anche per l’imminente ripresa degli allenamenti di molti sport, sia per le prime squadre sia per il settore giovanile, e anche per chi in realtà è già vaccinato. Sono le farmacie i principali presìdi che offrono il servizio, con i tamponi antigenici rapidi che danno un responso in un quarto d’ora circa e rispetto a cui è in vigore un accordo nazionale per il prezzo calmierato .

Il boom scorre nelle stime dei numeri di Federfarma Bergamo: se nell’ultimo periodo si viaggiava all’incirca a 4.500 test settimanali, adesso si potrebbe essere saliti attorno a quota 6.500, dunque con un aumento della domanda vicino al 50% in più. «La crescita delle richieste è significativa – conferma Giovanni Petrosillo, presidente di Federfarma Bergamo, l’associazione dei titolari delle farmacie -, per diversi motivi e per diverse platee, non solo per chi non è vaccinato e necessita del green pass per esempio per il ristorante». I tamponi rapidi nelle farmacie lombarde sono partiti dalla seconda metà di febbraio: da quel momento e sino al 28 luglio in Bergamasca si sono contati 101.225 test, di cui 2.658 erogati tramite il sistema sanitario regionale (Ssr) per la «popolazione» del mondo scolastico e 98.567 in regime extra-Ssr, cioè sostanzialmente pagati dal cittadino. «La richiesta è davvero importante, una fetta importante arriva da chi deve ricominciare gli allenamenti e ha bisogno di presentare un tampone negativo – aggiunge Ernesto De Amici, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Bergamo -: una regola che vale anche per chi è vaccinato. Una certa confusione non aiuta, soprattutto in un periodo di ferie: le richieste così si concentrano soprattutto su alcune farmacie, io per esempio per questa settimana conto circa 40 prenotazioni contro le 2-3 di media delle scorse settimane».