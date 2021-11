Tamponi rapidi poco affidabili? «Falso negativo in un caso su due»

Sono uno degli strumenti più utilizzati dall’inizio della pandemia per arginare la circolazione del Covid e fotografarne la contagiosità, ma con il trascorrere dei mesi sembra siano diventati l’anello debole con una percentuale di errori nella diagnosi dei casi positivi al livello di guardia: i test antigenici rapidi in un caso su due producono come risultato un falso negativo, rischiando così di diventare un volano di migliaia di focolai, e c’è chi ora vorrebbe eliminarli tra i criteri per il rilascio del Green pass, da riservare invece solo a vaccinati e guariti.

Un recente studio, condotto su 332 pazienti dal Centro ricerche Altamedica di Roma e pubblicato sulla rivista «Future virology», ha certificato che i test rapidi forniscono un alto tasso di falsi negativi, determinando nei soggetti sottoposti al test un falso senso di sicurezza che induce ad allentare il rispetto delle misure di prevenzione come il mantenimento della distanza e l’utilizzo delle mascherine.