Tangenziale sud, schianto frontale sulla rampa: un ferito grave - Foto

Si tratta di uno schianto frontale tra una Porsche Cayenne e una Fiat Punto, lunedì sera 14 febbraio intorno alle 18. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la Cayenne stava salendo sulla rampa di immissione mentre da Orio stava scendendo la Punto. Per cause ancora da accertare, le due auto si sono scontrate frontalmente.

A bordo tre persone: due giovani ragazze di 20 e 25 anni e un uomo d 53 anni.Un ferito grave, di cui non si conoscono al momento le generalità , sul posto tre ambulanze e un’auto medica oltre ai Carabinieri che hanno chiuso la rampa per permettere i soccorsi e garantire la messa in sicurezza dell’area.