Tasse locali ancora al rialzo: in 10 anni si sfiora il +40%

Il ritocco delle imposte locali, leggasi l’addizionale comunale Irpef, non si ferma: per il decimo anno di fila, la tassazione degli enti locali bergamaschi è aumentata . Lo evidenzia uno studio della Fnp Cisl di Bergamo, che ha passato in rassegna le scelte adottate dai Comuni orobici nel 2020: lo scorso anno 42 comuni su 243 sono intervenuti sull’addizionale comunale, e la maggior parte l’ha fatto per alzarla .

Al 2020, i Comuni senza addizionale sono scesi a 27 (erano 33 nel 2019 e 37 nel 2018); il dato medio tratteggia invece uno scaglione fisso salito allo 0,63 (si va dal minimo dello 0,15 applicato da Valbondione allo 0,80, aliquota massima, applicata da 53 località orobiche), contro lo 0,60 del 2019 e lo 0,58 del 2018, mentre l’asticella per l’esenzione cala lievemente, arrivando a 10.506 euro contro i 10.629 euro del 2019.