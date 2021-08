Tavernola, dopo il fulmine in galleria senso unico alternato. Nel pomeriggio lavori e riapertura

Dopo il maltempo e la caduta di materiale in galleria, la Litoranea è stata riaperta il 2 agosto a senso unico alternato regolato da impianto semaforico . «La definitiva messa in sicurezza con conseguente chiusura in entrambi i sensi di marcia è stata posticipata alle ore 15 e potrà durare sino alle ore 17,00 circa del 2 agosto» spiega il sindaco di Favernola Joris Pezzotti su Facebook dopo che domenica pomeriggio 1° agosto dei detriti erano caduti nella galleria del Corno di Tavernola per il forte temporale che si è abbattuto sul Sebino con una scarica di saette e fragorosi tuoni, oltre che una pioggia torrenziale.

«Dopo tale orario, scongiurando imprevisti, la strada potrà essere completamente riaperta. Un grazie a tutti quanti instancabilmente hanno collaborato, durante tutta la giornata e che stanno lavorando anche in questo momento, ognuno nel proprio ruolo per risolvere il problema» spiega il primo cittadino.