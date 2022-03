Tendenze carovita: salasso sul carburante, ora i treni e bus tornano di moda

Non è un assalto alla diligenza, ma la tendenza inizia comunque a osservarsi. Con i prezzi del carburante che galoppano, sempre più bergamaschi si stanno orientando verso il trasporto pubblico locale. Una scelta all’insegna del risparmio, soprattutto per i pendolari sull’asse Bergamo-Milano: non è un caso, evidentemente, che sia soprattutto Trenord a registrare – sull’intera scala regionale – un recente e costante aumento dei passeggeri.

Basta far di conto, per capire quanto incida il recente salasso petrolifero. Per un tragitto dal centro di Bergamo alle porte del centro di Milano, per esempio zona Loreto, il portale «ViaMichelin» calcola – ipotizzando il viaggio con un’utilitaria a benzina – un costo di circa 11,50 euro tra pedaggio autostradale (4,10 euro) e carburante (con la benzina a 2,20 euro al litro), importo che ovviamente va moltiplicato per due (andata più ritorno). Fanno 23 euro al giorno: con cinque giorni lavorativi si arriva a 115 euro alla settimana, in un mese la somma è di 460 euro. Viceversa, il sistema «integrato» del Tpl regionale propone per esempio la soluzione di «Io Viaggio Ovunque» che con 108 euro al mese permette di utilizzare tutti i mezzi pubblici (treni, metro, tram, bus) della Lombardia. Certo, l’altra faccia della medaglia è rappresentata dalla (s)comodità e dall’incognita dei possibili ritardi: è qui che si gioca la scelta.