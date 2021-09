Tenta di rubare in un’auto dal benzinaio, arrestato 19enne. Aveva sottratto due valigie, nello zaino della droga

Si è intrufolato in un’auto in sosta in un benzinaio di via Mai e ha rovistato nel vano documenti. Scoperto, si è allontanato ed è stato rintracciato con due valigie con beni non di sua proprietà. Nello zaino anche 25 grammi di eroina.