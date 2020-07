Tira il freno a mano, ma l’auto va indietro Donna travolta: ferita 39enne a Treviglio

È stata travolta dalla sua auto, da cui era scesa per aprire a mano il cancello automatico malfunzionante e sulla quale tentava di risalire per fermarla, perchè improvvisamente era indietreggiata sulla rampa del box di casa.

Momenti di paura mercoledì mattina a Treviglio per una donna di 39 anni, rimasta poi ferita a una gamba: all’origine dell’inaspettata manovra il non perfetto azionamento del freno a mano da parte dell’automobilista, che poi nel tentativo di porre rimedio è stata appunto colpita e scaraventata a terra, riportando la frattura a una tibia. La donna è stata poi trasportata all’ospedale cittadino, dove è stata trattenuta. L’episodio si è verificato ieri alle 10,30 in un condominio di via Acquedotto, dove la donna abita con la famiglia. A quell’ora la 39enne è salita sulla sua Mercedes Classe A, parcheggiata nel box interrato, per recarsi in centro a fare delle commissioni. Imboccata la rampa d’uscita si è avvicinata al cancello automatico, che però ieri mattina non ne voleva sapere di funzionare.