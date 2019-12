Torna la «Babbo Running» Domenica Bergamo si colora di rosso

Un pomeriggio in rosso caratterizzerà, anche quest’anno, la «Babbo Running», la tradizionale corsa per le vie di Bergamo in costume da Santa Claus. Nessuna vera sfida, ma più la voglia di stare insieme, partecipando a un pomeriggio diverso, che celebra il Natale con un po’ di movimento e attività, da affrontare in famiglia o con gli amici o addirittura con i propri amici a quattro zampe.

La «Babbo Running» è partita a dicembre e ha già svolto un tour lungo otto tappe da Agropoli a Novara, passando per Milano, Brescia e Firenze con Bergamo e Piacenza chiamate a chiudere ufficialmente il mese delle corse natalizie per eccellenza.

L’invito a partecipare è aperto a ogni età e ad ogni tipo di preparazione atletica. Non serve essere professionisti della corsa per indossare berretta e giacca rossa e cimentarsi nel percorrere una manciata di chilometri su e giù per le vie del centro. La partenza è fissata alle 15 di domenica, con il ritrovo sul Sentierone, di fronte al Teatro Donizetti, dove sarà allestito anche il traguardo, da tagliare dopo 5 km. I più allenati lo fanno in pochi minuti, 23 per la precisione quelli impiegati dal vincitore dello scorso anno, ma non c’è bisogno di essere runner professionisti per partecipare. L’intento della «Babbo Running», infatti, è quello di passare un momento di festa e di divertimento camminando all’aria aperta.