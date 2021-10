Torna la Fiera Campionaria, dal 28 ottobre al 1° novembre. All’inaugurazione Giorgetti

La cerimonia di inaugurazione ufficiale venerdì 29 ottobre alle ore 18.30, alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti , che insieme alle autorità visiterà poi la manifestazione.

Con i suoi 15 mila mq di superficie espositiva e i 160 stand presenti , anche quest’anno Campionaria - organizzata da Promoberg e supportata da Intesa Sanpaolo e Banco BPM Credito Bergamasco - è la manifestazione che più di tutte sa unire in un luogo solo un vasto mix di prodotti, un “campione” - da qui il nome della kermesse – di tanti settori merceologici diversi: casa, servizi per il lavoro, tecnologia, mobilità sostenibile ed enogastronomia - raccolti in spazi tematici - sono i più rappresentati dell’edizione 2021, affiancati da complemento d’arredo, abbigliamento e accessori (tecnico per le attività all’aria aperta, maglieria, pelle, cappelleria), benessere della persona, mini-salone dedicato agli sposi (abiti, bomboniere, servizi per cerimonia), prodotti dell’artigianato. Spazio anche allo sport e alla solidarietà, insieme alle associazioni locali impegnate nel sociale. Una rappresentazione completa della terra bergamasca, insomma, delle sue imprese e delle persone che vi lavorano con passione, di una storia che cambia con nuove idee e tanta innovazione tecnologica. Programmati sui cinque giorni di evento, poi, tanti eventi collaterali che garantiscono un ampio coinvolgimento del pubblico.