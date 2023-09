Tornelli in stazione a Calolzio, aumentano i pattugliamenti

Più controlli

La violenza e una possibile premeditazione. Sono questi i due aspetti su cui gli investigatori della Questura si starebbe concentrando per fare piena luce sull’omicidio di Malcom Mazou Darga,. Nella mattinata di mercoledì è stato eseguito il fermo del presunto assassino. Un venticinquenne, anch’esso italiano originario del Burkina Faso, identificato grazie alle telecamere del sistema di videosorveglianza e alla testimonianza dei presenti, fra le quali quella della mamma delle vittima. Il giovane, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stato rintracciato dagli agenti della squadra Mobile a casa della fidanzata e portato in prigione a Pescarenico. Il presunto omicida nelle prossime ore dovrà comparire in tribunale a Lecco davanti al Giudice per le indagini preliminari. Nel frattempo le immagini del sistema di videosorveglianza dovranno chiarire anche il ruolo della possibile seconda persona presente sulla scena del crimine, come risulterebbe dai racconti di alcuni testimoni che erano in quel momento in stazione.