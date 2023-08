Stazioni ferroviarie sotto la lente: «Mafia multietnica, grave escalation»

Il punto sulla sicurezza nelle stazioni

Negli ultimi anni le stazioni – per eccellenza i luoghi emblema del passaggio e, per questo, caratterizzati da elevati livelli di frequentazione – sono state potenziate con sistemi di videosorveglianza sempre più capillari e con tecnologie di ultima generazione (tanto che proprio i filmati si stanno rivelando fondamentali nelle indagini sull’omicidio di Malcolm), mentre nel contempo sono stati numericamente potenziati gli uffici della polizia ferroviaria, affiancati anche dalla vigilanza privata, per far fronte alle crescenti aggressioni e rapine che si registrano su e giù dai convogli. Tanto che nel 2022 la Polfer lombarda ha arrestato, in media, una persona al giorno nelle stazioni e lungo le tratte lombarde (a fronte di quasi un milione di soggetti identificati e 3.082 indagati a piede libero), mentre nel periodo estivo che si sta chiudendo le persone denunciate sono state 39 in tutta la regione. I controlli estivi sono stati potenziati in 358 scali ferroviari, con 270 treni scortati, 12 servizi antiborseggio e 11.872 persone identificate.