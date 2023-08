Calolzio, accoltellato in stazione: muore a 23 anni davanti alla madre

Tragedia in stazione a Calolziocorte: un giovane di 23 anni di origini africane, residente a Calolzio, è stato accoltellato ed è morto poco dopo all’ospedale Manzoni di Lecco. Lo riporta «La Provincia di Lecco». Il grave episodio è avvenuto intorno alle 14 di martedì 29 agosto, nella banchina che separa il binario due dal tre. Ad aggredire l’uomo sono stati due uomini, che poi sono scappati. Colpito al torace, le condizioni del ferito sono subito apparse gravissime. Prima di essere trasportato in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco, l’uomo è stato medicato dai sanitari dei Volontari del soccorso di Calolzio. Alla scena ha assistito pure la mamma del ragazzo che era con lui in stazione. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della Polfer, sia i carabinieri. Le telecamere di sorveglianza potrebbero aiutare a identificare gli aggressori.