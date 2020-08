Torre dei Caduti, olio cola dalle ore «Arriva dalle lancette, interverremo»

La segnalazione è di Luca Nosari, consigliere di «Bergamo Ideale» che ha depositato un’interrogazione dove chiede lumi alla Giunta: «L’orologio della Torre dei Caduti, sul lato strada, si presenta lordato da un fluido nero di imprecisata provenienza tale da rendere i numeri quasi invisibili – denuncia –. Tale liquido è vistosamente colato sul lato della Torre. Chiedo quindi all’amministrazione se sia a conoscenza della situazione e se intenda ovviare al problema». Il tema è noto all’assessorato ai Lavori pubblici, che intende intervenire: «Queste colature, molto probabilmente, sono dovute all’olio del meccanismo dell’orologio – spiega l’assessore Marco Brembilla –. La torre necessita di un intervento di restauro conservativo complessivo che verrà inserito nella programmazione. Dovendo realizzare un ponteggio per la pulizia dell’orologio, meglio un restauro generale». La questione sarà posta agli uffici alla fine dell’estate, al momento non vi è una progettazione o una stima dei costi: «Interverremo con un intervento di pulizia delle pietre, lo smog purtroppo fa la sua parte – conclude Brembilla –. Riteniamo questi lavori importanti, non solo dal punto di vista storico, ma anche affettivo».