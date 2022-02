Trasporta in auto 247 chili di hashish sulla Brebemi: 23enne arrestato a Treviglio

La polizia stradale ha arrestato a Treviglio un 23enne di origine marocchina residente in Spagna, che trasportava su un’auto 247 chilogrammi di hashish . Lo ha riferito in una nota la questura di Brescia, spiegando che intorno alle 11 di mercoledì scorso una pattuglia del Distaccamento di Chiari (Brescia) ha fermato per un controllo una Opel Astra pericolosamente sovraccarica (con il portabagagli e i sedili posteriori stipati di pacchi) che viaggiava sulla SP472 e si apprestava ad immettersi in A35 (BreBeMi) nei pressi del casello di Treviglio (Bergamo).